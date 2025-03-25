Суднобудівництво у Криму. Партизани з'ясували як на роботу заводів вплинули удари ЗСУ (фото)

Агенти руху "АТЕШ" повідомляють про повний занепад суднобудівної галузі Севастополя. Заводи, які раніше працювали на потреби російського флоту, перетворилися на склади та ремонтні майданчики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними агентів, після успішних атак українських дронів Росія втратила великі військові замовлення. Фінансування суднобудівних підприємств урізають, а решта коштів осідає в кишенях корумпованих чиновників.

Будівництво нових кораблів фактично зупинилося - заводи тепер займаються лише латанням вцілілої техніки.

"Ми продовжуємо спостерігати за всіма процесами на військових заводах Севастополя, фіксуючи кожен рух. Уся зібрана інформація передається Силам оборони України, і кожен удар по окупантах наближає момент, коли російський флот остаточно піде з Криму", - зауважили в "АТЕШ".

Фото: у Криму російські заводи перетворюються на склади після ударів ЗСУ (t.me/atesh_ua)

Ситуація в Криму

Нагадаємо, у 2014 році російські війська окупували Крим. Від тоді росіяни забезпечили півострів великою кількістю військових об'єктів, техніки та живої сили.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони вже неодноразово атакували незаконно побудований Керченський міст. Ще у квітні 2024 року ЗМІ писали про те, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

Також наприкінці 2024 року дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений РФ в України 2014 року. Інцидент стався 23 грудня.

На початку січня партизани повідомили, що загарбники перекинули на півострів нові засоби ППО з інших ділянок фронту.