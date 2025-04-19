"У частинах ЧФ РФ паніка": родини офіцерів масово тікають з окупованого Криму, - АТЕШ
В тимчасово окупованому Севастополі фіксують масове вивезення родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ. Вони спішно покидають кримський півострів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Агенти представників руху підпілля розповіли, що у терміновому порядку окупований Крим вже залишили майже всі сім'ї старшого офіцерського складу ЧФ російських загарбників.
"Зараз у частинах ЧФ РФ спостерігається паніка - за нашими даними, на початку квітня надійшла директива "зверху" щодо застосування додаткових заходів безпеки на військових об'єктах півострова", - передають в русі "АТЕШ".
Також вказується, що у бухтах Севастополя проводяться "приховані патрулі з резервістів "БАРС" у цивільному одязі", а також фіксують посилення охорони та спроби сховати техніку.
"Крім того, скасовано всі вихідні для окупантів", - звертають увагу партизани.
Представники руху допускають, що російські окупанти "почали виконувати директиву України щодо припинення договору про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі".
"Загалом і знадобилося кілька успішних ударів по військових судах", - вказується у заяві підпільників.
Нагадаємо, 10 квітня партизани "АТЕШ" розповіли, що ситуація з російськими військовими на островах Нестрига та Бугаз в дельті Дніпра є критичною. Підпільники повідомили, що поранених загарбників вивозять гумовими човнами, а запаси доставляють дронами.
Додамо, у березні агенти партизанського руху розповіли про повний занепад суднобудівної галузі окупованого Севастополя. Зазначалося, що заводи, які раніше працювали на потреби російського флоту, перетворилися на склади та ремонтні майданчики.
Також у середині березня в "АТЕШ" розповіли, що РФ приховує кораблі в бухтах Севастополя, побоюючись ударів з боку Сил оборони України.
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