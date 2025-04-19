"В частях ЧФ РФ паника": семьи офицеров массово бегут из оккупированного Крыма, - АТЕШ

Во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты представителей движения подполья рассказали, что в срочном порядке оккупированный Крым уже покинули почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ российских захватчиков.

"Сейчас в частях ЧФ РФ наблюдается паника - по нашим данным, в начале апреля поступила директива "сверху" по применению дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова", - передают в движении "АТЕШ".

Также указывается, что в бухтах Севастополя проводятся "скрытые патрули из резервистов "БАРС" в гражданской одежде", а также фиксируют усиление охраны и попытки спрятать технику.

"Кроме того, отменены все выходные для оккупантов", - обращают внимание партизаны.

Представители движения допускают, что российские оккупанты "начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе".

"В общем и понадобилось несколько успешных ударов по военным судам", - указывается в заявлении подпольщиков.