Тюрми переповнені: у яких країнах Європи найбільше ув'язнених

11:51 19.05.2026 Вт
В Україні тим часом спостерігається позитивна тенденція
Тюрми переповнені: у яких країнах Європи найбільше ув'язнених Ілюстративне фото: у Раді Європи показали статистику про ув'язнених (Getty Images)
Багато європейських країн не можуть вирішити проблему серйозної переповненості в'язниць.

Як передає РБК-Україна, про це свідчать дані щорічної кримінальної статистики Ради Європи.

Загалом по Європі кількість ув'язнених на 100 наявних місць збільшилася з 94,7 до 95,2 у період з 31 січня 2024 року по 31 січня 2025 року. При цьому ситуація в різних країнах істотно відрізняється.

Де в'язниці переповнені найбільше

Серед країн із населенням понад 500 тисяч осіб 14 пенітенціарних систем заявили, що кількість ув'язнених перевищує кількість доступних місць. Кількість тюремних адміністрацій, які повідомили про серйозну переповненість, зросла з шести до дев'яти.

Лідерами за рівнем переповненості камер стали:

  • Туреччина і Франція - по 131 ув'язненому на 100 місць;
  • Хорватія - 123;
  • Італія - 121;
  • Мальта - 118;
  • Кіпр - 117;
  • Угорщина - 115;
  • Бельгія - 114;
  • Ірландія - 112.

Ще п'ять адміністрацій заявили про помірну переповненість: Фінляндія (110), Греція (108), Шотландія (106), Північна Македонія (104) і Швеція (103). На межі повної заповненості працюють в'язниці в Румунії, Португалії, Азербайджані, Англії та Уельсі, Сербії, Чехії, Нідерландах, Данії та Швейцарії.

Тюрми переповнені: у яких країнах Європи найбільше ув'язненихФото: карта з показниками ув'язнених на 100 тисяч жителів (скриншот)

У яких країнах найвищий рівень ув'язнення

Станом на 31 січня 2025 року в 51 тюремній адміністрації держав-членів Ради Європи під вартою перебувала 1 107 921 особа. У середньому по континенту цей показник становить 110 ув'язнених на 100 тисяч жителів.

Найвищий рівень ув'язнення на 100 тисяч населення зафіксовано в таких країнах:

  • Туреччина - 458;
  • Азербайджан - 271;
  • Республіка Молдова - 245;
  • Грузія - 232;
  • Угорщина - 206.

При цьому в деяких країнах за рік зафіксовано різке зростання кількості ув'язнених, зокрема в Туреччині (+29%), Чорногорії (+22%) та Люксембурзі (+20%).

Водночас рівень ув'язнення істотно знизився лише в п'яти країнах, серед яких лідирує Україна (-18%), а також Словаччина (-16%), Грузія (-11%), Естонія (-9,8%) і Польща (-6%).

Частка іноземців, жінок і літніх людей

У середньому по Європі 17% ув'язнених не є громадянами країни, в якій відбувають покарання (з них 27% - громадяни ЄС). Найвища частка іноземних громадян зафіксована у в'язницях Люксембургу (78%), Швейцарії (73%) і Кіпру (54%). Найнижча - у Румунії (1,1%).

Кожен четвертий ув'язнений у Європі перебуває у статусі досудового тримання під вартою. Найвищий відсоток таких осіб в Албанії (62%) і Чорногорії (53%), найнижчий - у Болгарії (7%).

Також дослідження Ради Європи фіксує тенденцію старіння тюремного населення (частка осіб, старших за 65 років, зросла до 2,9%). Найстаріший середній вік ув'язнених зафіксовано в Італії та Португалії (42 роки), наймолодший - у Молдові (30 років).

Частка жінок серед ув'язнених незначно зросла - з 4,8% до 5,2%. Найбільше жінок утримується у в'язницях Угорщини (8,8%) і Чехії (8,6%).

За які злочини сидять найчастіше

Найпоширенішими злочинами, за які відбувають покарання в європейських в'язницях, залишаються:

  • Злочини, пов'язані з наркотиками - 17,3%;
  • Крадіжки - 12,1%;
  • Вбивства (або замахи) - 10,9%;
  • Зґвалтування та інші сексуальні злочини - 8,6%.

До речі, раніше РБК-Україна писало про те, як колишні ув'язнені допомагають захищати Україну на полі бою.

