З тюрми – на поле бою. Як колишні вʼязні воюють у лавах ЗСУ

Колишні ув’язнені уже воюють у складі Збройних Сил України на найважчих напрямках фронту. Цьогоріч ті, хто відбували термін покарання, отримали змогу добровільно долучитись до захисників.

У травні 2024 року Міністерство Юстиції заявило, що увʼязнені отримають можливість бути достроково звільненими в обмін на мобілізацію до лав ЗСУ. В перший же тиждень тисячі засуджених виявили бажання підписати контракт. І нині вони вже беруть участь в бойових діях у складі штурмових підрозділів.

Перед виходом на позиції бійці проходить повний бойовий вишкіл. Цей підрозділ створений для виконання завдань особливого призначення на гарячих точках, тому важливо, аби вони вміли вести бій у різних умовах та могли зберегти особовий склад.

Відео: З тюрми на поле бою. Як колишні засуджені проходять підготовку та воюють у складі ЗСУ (youtube.com/РБК-Україна)

У кожного з засуджених різні життєві історії, хтось попався на крадіжці, хтось за незаконний заробіток, але зараз у всіх одне бажання – бути не вʼязнем, а тим хто захищає своє.

Колишній засуджений з позивним “Кєнт” – тепер командир взводу. Раніше відбував термін за розбійний напад. Відразу прийняв рішення йти у військо, як тільки дізнався про таку можливість.

"В мене батько військовий, воює з 2016 року. Я не міг би дивитися йому в очі, якщо б я сидів був в тюрмі, а батько воював. Він не зовсім вже молодий. Мені було б соромно", – розповідає він РБК-Україна.

"Кєнт" родом з тієї території, яка зараз знаходиться під окупацією, а його рідним довелося покинути домівку. Це стало ще однією причиною, яка змотивувала його йти на війну. Раніше новоспечений командир нічого спільного з військом не мав, але каже, що тут головне мати хорошу фізичну підготовку, і тоді все вийде. А от з найважчого, зізнається – це виконувати накази.

"Я не та людина, котра звикла, щоб ним керували. Ну, я через це переступив. І зараз, слава Богу, все виходить. Але зараз в Україні таке становище, що часу вже немає. Дуже багато областей окуповано. І ці хлопці, котрі прийшли зі мною, мої побратими, в них є дуже-дуже велика мотивація", – додає чоловік.

Фото: Колишні ув'язнені воюють у складі Збройних Сил України (РБК-Україна)

Багато з колишніх увʼязнених хотіли долучатися до війська ще з перших днів вторгнення російської армії в Україну, та впродовж довгого часу очікували, коли зʼявиться така можливість.

Один із бійців, “Угольок”, власне і чекав такої нагоди, і одразу пішов на контракт.

“В мене є дитина, є племінниця, сестра, батьки, рідні, близькі, знайомі. І взагалі, заради країни нашої. Як ж це, коли зайшли окупанти до нашої країни і не йти захищати. Я, думаю, нормальний чоловік, який здоровий фізично, має це робити”, – розповідає військовий.

Бійці перед виходом на позиції проходили не лише бойову підготовку а також навчання з мінної безпеки та домедичної допомоги. Зізнаються, що приємно здивовані ставленням від інструкторів та командирів, адже ніхто не згадує їм їхніх минулих помилок, навпаки з повагою ставляться за виявлене бажання бути у лавах ЗСУ.

Зараз ці хлопці мають новий статус у суспільстві та професію, і стверджують, що для них це шанс почати все з чистого аркуша і захистити свої родини та країну.