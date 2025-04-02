Скільки колишніх ув'язнених захищають Україну: дані Мін'юсту

Вже більше 8 тисяч колишніх засуджених, як чоловіків так і жінок, поповнили лави Сил оборони. Це дані на початок квітня.

Про це заявив начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогоднішній день вже більше 8 тисяч чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато з колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами", - розповів він. Здебільшого, за його словами, умовно-достроково звільнені бійці поповнили лави: 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі";

225-го окремого штурмового полку;

92-ої окремої штурмової бригади;

93-ої механізованої бригади "Холодний Яр";

95-ої окремої ДШБ;

Третьої штурмової, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки і оборони. Горобець нагадав, що після ухвалення у травні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців із числа звільнених із установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже у серпні 2024 року.