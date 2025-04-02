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Скільки колишніх ув'язнених захищають Україну: дані Мін'юсту

Україна, Середа 02 квітня 2025 13:45
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Скільки колишніх ув'язнених захищають Україну: дані Мін'юсту Фото: в Мін'юсті розповіли, скільки колишніх ув'язнених захищають Україну (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вже більше 8 тисяч колишніх засуджених, як чоловіків так і жінок, поповнили лави Сил оборони. Це дані на початок квітня.

Про це заявив начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогоднішній день вже більше 8 тисяч чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато з колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами", - розповів він.

Здебільшого, за його словами, умовно-достроково звільнені бійці поповнили лави:

  • 1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі";
  • 225-го окремого штурмового полку;
  • 92-ої окремої штурмової бригади;
  • 93-ої механізованої бригади "Холодний Яр";
  • 95-ої окремої ДШБ;
  • Третьої штурмової, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки і оборони.

Горобець нагадав, що після ухвалення у травні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців із числа звільнених із установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже у серпні 2024 року.

Колишні ув'язнені в лавах ЗСУ

З 8 травня 2024 року українським засудженим певних категорій можна служити в ЗСУ.

Уже в січні 2025 року Кабмін затвердив Порядок взяття засуджених на військовий облік, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору. Це зроблено відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України.

Зазначимо, що за даними на липень минулого року понад 3 тисячі ув'язнених уже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію. Ще близько 27 тисяч можуть мати право служити в ЗСУ.

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