ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Тюрьмы переполнены: в каких странах Европы больше всего заключенных

11:51 19.05.2026 Вт
3 мин
В Украине тем временем наблюдается позитивная тенденция
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Тюрьмы переполнены: в каких странах Европы больше всего заключенных Иллюстративное фото: в Совете Европы показали статистику о заключенных (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Многие европейские страны не могут решить проблему серьезной переполненности тюрем.

Как передает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные ежегодной уголовной статистики Совета Европы.

Читайте также: Сколько бывших заключенных защищают Украину: данные Минюста

В целом по Европе количество заключенных на 100 имеющихся мест увеличилось с 94,7 до 95,2 в период с 31 января 2024 года по 31 января 2025 года. При этом ситуация в разных странах существенно отличается.

Где тюрьмы переполнены больше всего

Среди стран с населением более 500 тысяч человек 14 пенитенциарных систем заявили, что количество заключенных превышает количество доступных мест. Число тюремных администраций, сообщивших о серьезной переполненности, выросло с шести до девяти.

Лидерами по уровню переполненности камер стали:

  • Турция и Франция - по 131 заключенному на 100 мест;
  • Хорватия - 123;
  • Италия - 121;
  • Мальта - 118;
  • Кипр - 117;
  • Венгрия - 115;
  • Бельгия - 114;
  • Ирландия - 112.

Еще пять администраций заявили об умеренной переполненности: Финляндия (110), Греция (108), Шотландия (106), Северная Македония (104) и Швеция (103). На грани полной заполненности работают тюрьмы в Румынии, Португалии, Азербайджане, Англии и Уэльсе, Сербии, Чехии, Нидерландах, Дании и Швейцарии.

Тюрьмы переполнены: в каких странах Европы больше всего заключенных

Фото: карта с показателями заключенных на 100 тысяч жителей (скриншот)

В каких странах самый высокий уровень заключения

По состоянию на 31 января 2025 года в 51 тюремной администрации государств-членов Совета Европы под стражей находился 1 107 921 человек. В среднем по континенту этот показатель составляет 110 заключенных на 100 тысяч жителей.

Самый высокий уровень заключения на 100 тысяч населения зафиксирован в таких странах:

  • Турция - 458;
  • Азербайджан - 271;
  • Республика Молдова - 245;
  • Грузия - 232;
  • Венгрия - 206.

При этом в некоторых странах за год зафиксирован резкий рост количества заключенных, в частности в Турции (+29%), Черногории (+22%) и Люксембурге (+20%).

В то же время уровень заключения существенно снизился лишь в пяти странах, среди которых лидирует Украина (-18%), а также Словакия (-16%), Грузия (-11%), Эстония (-9,8%) и Польша (-6%).

Доля иностранцев, женщин и пожилых людей

В среднем по Европе 17% заключенных не являются гражданами страны, в которой отбывают наказание (из них 27% - граждане ЕС). Самая высокая доля иностранных граждан зафиксирована в тюрьмах Люксембурга (78%), Швейцарии (73%) и Кипра (54%). Самая низкая - в Румынии (1,1%).

Каждый четвертый заключенный в Европе находится в статусе досудебного содержания под стражей. Самый высокий процент таких лиц в Албании (62%) и Черногории (53%), самый низкий - в Болгарии (7%).

Также исследование Совета Европы фиксирует тенденцию старения тюремного населения (доля лиц старше 65 лет выросла до 2,9%). Самый старый средний возраст заключенных зафиксирован в Италии и Португалии (42 года), самый молодой - в Молдове (30 лет).

Доля женщин среди заключенных незначительно выросла - с 4,8% до 5,2%. Больше всего женщин удерживается в тюрьмах Венгрии (8,8%) и Чехии (8,6%).

За какие преступления сидят чаще всего

Наиболее распространенными преступлениями, за которые отбывают наказание в европейских тюрьмах, остаются:

  • Преступления, связанные с наркотиками - 17,3%;
  • Кражи - 12,1%;
  • Убийства (или покушения) - 10,9%;
  • Изнасилования и другие сексуальные преступления - 8,6%.

К слову, ранее РБК-Украина писало о том, как бывшие заключенные помогают защищать Украину на поле боя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Совет Европы
Новости
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе