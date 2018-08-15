В тюрмах Крыма с 2014 зафиксировано более 180 случаев пыток и унижения

Все пытки сопровождаются дискриминацией и унижениями

В оккупированном Российской Федерацией Крыму с 2014 года зафиксировано 181 случай бесчеловечного обращения с гражданами в местах лишения свободы. Об этом на пресс-конференции "Преступления сотрудников тюрем в оккупированном Крыму: свидетельства очевидцев" сообщила соучредитель общественной инициативы "Крым SOS" Тамила Ташева, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в апреле 2017 года Ирина Бирюкова рассказывала о первых избиениях в Керченской колонии. В июле 2018 года информресурс Гулаг.инфо обнародовал факты нарушения содержания в колониях.

"Заключенным колонии в оккупации было легче и получить свидание, и получить передачки. Фиксируются случаи бесчеловечного обращения и пыток. Наша организация зафиксировала 181 случай бесчеловечного обращения с жителями полуострова Крым с начала оккупации Россией", - рассказала она.

Кроме того, зафиксированы случаи смерти при неоказании своевременной медицинской помощи жителям.

"В рзультате пыток электрическим током - это минимум 13 случаев смертей. Все пытки сопровождаются дискриминацией и унижениями", - добавила она.

Также, вследствие того, что ни одна международная организация не имеет доступа к полуострову, некоторые случаи пыток остаются незамеченными.

Напомним, ранее послы Европейского союза одобрили продолжение санкций против лиц и компаний, которые несут ответственность за нарушение суверенитета Украины в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что Украина надеется на введение дополнительных санкций против Российской Федерации на основании очередного обращения, поданного в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

РБК-Украина писало, что новая резолюция по оккупированном Крыму, которую готовит Украина на следующую сессию Генассамблеи ООН, будет касаться прав человека.

По словам представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, на сегодня текст документа находится в процессе разработки. Предполагается, что резолюцию могут утвердить в начале следующего года на сессии Генассамблеи ООН, которая традиционно начнется в сентябре. Новая резолюция, как и две предыдущие, будет касаться прав человека в Крыму и Севастополе. Документ будет отображать отчеты Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая работает в Украине.