Новая резолюция по Крыму будет касаться прав человека, - Бабин

Резолюции по Крыму будут утверждаться ежегодно до деоккупации полуострова

Новая резолюция по оккупированному Крыму, которую готовит Украина на следующую сессию Генассамблеи ООН, будет касаться прав человека. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Напомнить об аннексии: как Украина готовит новую резолюцию ООН по Крыму".

По словам представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, на сегодня текст документа находится в процессе разработки. Предполагается, что резолюцию могут утвердить в начале следующего года на сессии Генассамблеи ООН, которая традиционно начнется в сентябре. Новая резолюция, как и две предыдущие, будет касаться прав человека в Крыму и Севастополе. Документ будет отображать отчеты Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая работает в Украине.

"Представительство президента в (АР Крым, - ред.) постоянно сотрудничает с Мониторинговой миссией. Уверен, что усилия наших дипломатов, усилия МИД Украины и те сведения, которые при содействии разных органов власти собрала Мониторинговая миссия ООН в Украине, будут отображены в новой резолюции", - рассказал Бабин РБК-Украина.

Он также отметил, что подобные резолюции будут утверждаться ежегодно, вплоть до деоккупации полуострова.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил подготовить для ООН очередную резолюцию по Крыму.

Отметим, до этого стало известно, что Украина надеется на введение дополнительных санкций против Российской Федерации на основании очередного обращения, поданного в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).