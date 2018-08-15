У тюрмах Криму з 2014 зафіксовано понад 180 випадків тортур і приниження

Всі тортури супроводжуються дискримінацією та приниженнями

В окупованому Російською Федерацією Криму з 2014 року зафіксовано 181 випадок нелюдського поводження з громадянами в місцях позбавлення волі. Про це на прес-конференції "Злочини співробітників в'язниць в окупованому Криму: свідчення очевидців" повідомила співзасновниця громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у квітні 2017 року Ірина Бірюкова розповідала про перші побиття у Керченській колонії. В липні 2018 року інформресурс Гулаг.інфо оприлюднив факти порушення утримання у колоніях.

"Ув'язненим колонії до окупації було легше і отримати побачення, і отримати передачки. Фіксуються випадки нелюдського поводження і катувань. Наша організація зафіксувала 181 випадок нелюдського поводження з жителями півострова Криму з початку окупації Росією", - розказала вона.

Окрім того, зафіксовані випадки смерті при ненаданні вчасної медичної допомоги жителям.

"Внаслідок тортур електричним струмом - це мінімум 13 випадків смертей. Всі тортури супроводжуються дискримінацією та приниженнями", - додала вона.

Також, внаслідок того, що жодна міжнародна організація не має доступу до півострову, деякі випадки тортур залишаються непоміченими.

Нагадаємо, раніше посли Європейського союзу схвалили продовження санкцій проти осіб і компаній, які несуть відповідальність за порушення суверенітету України в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що Україна сподівається на введення додаткових санкцій проти Російської Федерації на підставі чергового звернення, поданого в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

РБК-Україна писало, що нова резолюція по окупованому Криму, яку готує Україна на наступну сесію Генасамблеї ООН, буде стосуватися прав людини.

За словами представника президента в АР Крим Бориса Бабіна, на сьогодні текст документа знаходиться в процесі розробки. Передбачається, що резолюцію можуть затвердити на початку наступного року на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно розпочнеться у вересні. Нова резолюція, як і дві попередні, буде стосуватися прав людини в Криму і Севастополі. Документ буде відображати звіти Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні.