ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зливала дані воїнів ЗСУ: довічно "присіла" медсестра, яку завербувала ФСБ Росії

Україна, Середа 30 липня 2025 18:36
UA EN RU
Зливала дані воїнів ЗСУ: довічно "присіла" медсестра, яку завербувала ФСБ Росії Ілюстративне фото: СБУ домоглася засудження агентки ФСБ (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Україні суд засудив до довічного ув'язнення медсестру, яка працювала на російські спецслужби. Вона "зливала" ворогу дані українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Зазначається, що 40-річна медсестра з Херсону була завербована Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії. Вона потрапила до поля зору окупантів через свою антиукраїнську позицію в соцмережах.

Агентка росіян збирала персональну інформацію про українських військових, яку отримувала під час заповнення їхніх медичних карток. Зібрані дані вона передавала своєму куратору з ФСБ.

Окрім того, поплічниця росіян часто починала "втемну" розпитувати в пацієнтів подробиці щодо військових об'єктів на Херсонському напрямку. Агентка також намагалася конспіруватися - наприклад, після кожного сеансу зв'язку з куратором видаляла усе листування.

"За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 30 липня СБУ затримала льотчика-інструктора Повітряних сил ЗСУ, який шпигував на користь російської воєнної розвідки. Зрадник передавав ворогу дані про базування винищувачів F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Зауважимо, що це вже другий такий "кріт" за сьогодні. Раніше стало відомо, що бійці СБУ викрили російського агента серед бійців Сил оборони. Чоловік готував "прорив" ворога у Харківській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
Україна дуже близька до створення балістичних ракет, - Шмигаль
Україна дуже близька до створення балістичних ракет, - Шмигаль
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині