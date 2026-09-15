Тюрма за продаж банківської картки: Рада прийняла за основу законопроєкт проти "дропів"
В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за передачу та продаж своїх банківських карток і рахунків третім особам. Верховна Рада підтримала за основу відповідний законопроєкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради України.
Йдеться про законопроєкт №16013, за який у першому читанні проголосували 299 народних депутатів.
Документ пропонує встановити кримінальне покарання за передачу та обіг так званих "дроп-рахунків". Аферисти та шахрайські кол-центри масово використовують їх у злочинних схемах для виведення та переказу вкрадених у громадян коштів.
Законопроєкт також спрямований на удосконалення кримінально-правових механізмів протидії фінансовому шахрайству та імплементацію норм Директиви (ЄС) 2019/713 у національне законодавство.
Порушникам готують такі покарання:
- передача власної картки чи доступу до рахунку для "дропів" карається штрафом до 7 000 грн;
- купівля, зберігання чи збут чужих карток/даних - до 170 000 грн штрафу або до 6 років ув’язнення. Повторне порушення посилює покарання до 8 років тюрми;
- підробка платіжних інструкцій або незаконне використання електронних грошей - до 85 000 грн штрафу або до 4 років в'язниці.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами, індивідуальною обліковою інформацією, а також доступом до банківських і платіжних рахунків.
Раніше глава держави заявляв, що в Україні планують посилити відповідальність за організацію шахрайських кол-центрів, а також злочинні схеми з банківськими картками та так званими "дропами".