Зеленський запропонував боротьбу з "дропами": які покарання передбачає законопроєкт

Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами, індивідуальною обліковою інформацією та доступом до банківських і платіжних рахунків.

Про це повідомлило РБК-Україна з посиланням на законопроект 16013 .

Простою мовою йдеться про відповідальність так званих дропів, тобто осіб, які надають свої засоби та інформацію для шахрайських схем, а також відповідальність тих, хто цими схемами займається.

Яке покарання передбачене

Дропам: за передачу своєї картки, облікових даних або доступу до рахунку/електронного гаманця, щоб інші здійснили шахрайство, - штраф від 5 100-7 000 тисяч гривень.

За отримання, купівлю, зберігання, збут, перевезення чужих карт та облікових даних з тією самою метою - штраф 51 000-170 000 грнивень, обмеження волі на 2–5 років або позбавлення волі на 2-6 років. Ті ж дії повторно - від 5 до 8 років в'язниці.

За підробку платіжних інструкцій, неправомірний випуск чи використання електронних грошей - штраф 51 000-85 000 грн, обмеження чи позбавлення волі на 2-4 роки.

Окремо карається і крадіжка, присвоєння, заволодіння обманом платіжними інструментами. За це передбачений штраф у розмірі 85 000-136 000 грн, обмеження або позбавлення волі на 3-5 років. При здійсненні цих дій повторно - штраф 85 000-170 000 грн або 4-6 років в'язниці.