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Главная » Жизнь » Общество

Тюрьма за продажу банковской карты: Рада приняла за основу законопроект против "дропов"

14:00 15.09.2026 Вт
2 мин
Свои голоса "за" отдали 299 народных депутатов
aimg Валерий Ульяненко
Тюрьма за продажу банковской карты: Рада приняла за основу законопроект против "дропов" Фото: заседание Верховной Рады (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за передачу и продажу своих банковских карт и счетов третьим лицам. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.

Речь идет о законопроекте №16013, за который в первом чтении проголосовали 299 народных депутатов.

Документ предлагает установить уголовное наказание за передачу и обращение так называемых "дроп-счетов". Аферисты и мошеннические колл-центры массово используют их в преступных схемах для вывода и перевода украденных у граждан средств.

Законопроект также направлен на усовершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовому мошенничеству и имплементацию норм Директивы (ЕС) 2019/713 в национальное законодательство.

Нарушителям готовят следующие наказания:

  • передача собственной карты или доступа к счету для "дропов" карается штрафом до 7 000 грн;
  • покупка, хранение или сбыт чужих карт/данных - до 170 000 грн штрафа или до 6 лет заключения. Повторное нарушение ужесточает наказание до 8 лет тюрьмы;
  • подделка платежных инструкций или незаконное использование электронных денег - до 85 000 грн штрафа или до 4 лет тюрьмы.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконные операции с платежными инструментами, индивидуальной учетной информацией, а также доступ к банковским и платежным счетам.

Ранее глава государства заявлял, что в Украине планируют усилить ответственность за организацию мошеннических колл-центров, а также преступные схемы с банковскими карточками и так называемыми "дропами".

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