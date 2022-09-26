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В Тюмені аеропорт заборонив польоти росіянам, які отримали повістку

Фото: в Тюмені аеропорт заборонив польоти росіянам, які отримали повістку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Тюмені аеропорт Рощино заборонив чоловікам, які отримали повістку, покидати кордони Росії. Водночас обмеження на польоти в межах країні не поширюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал BBC.

Зазначається, що військомат надав аеропорт списки громадян, який обмежено виїзд за межі Росії.

"Зараз військкомат у прикордонне управління надає списки громадян, яким обмежено виїзд. Для перетину кордону таким категоріям громадян необхідна довідка - дозвіл на виїзд від військкомату за місцем прописки громадянина", - пише пресслужба аеропорту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років. Тим часом є інформація, що загалом Росія планує мобілізувати 1,2 млн росіян.

Тим часом у Дагестані продовжуються протести проти мобілізації. Бунт щодня набирає обертів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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