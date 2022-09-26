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В Тюмени аэропорт запретил полеты россиянам, получившим повестку

Фото: в Тюмени аэропорт запретил полеты получившим повестку россиянам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Тюмени аэропорт Рощино запретил мужчинам, получившим повестку, покидать границы России. В то же время ограничения на полеты внутри страны не распространяются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал BBC.

Отмечается, что военкомат предоставил аэропорт списки граждан, который ограничен выезд за пределы России.

"Сейчас военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка - разрешение на выезд от военкомата по месту прописки гражданина", - пишет пресс-служба аэропорта.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет. Между тем есть информация, что в целом Россия планирует мобилизовать 1,2 млн россиян.

Тем временем в Дагестане продолжаются протесты против мобилизации. Бунт ежедневно набирает обороты.

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