Тысячи шотландцев вышли на митинг за независимость от Великобритании

Фото: Никола Стерджен на митинге в Шотландии (twitter.com/Time2GoScotland)

Глава правительства Шотландии присоединилась к акции

На демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании в субботу, 2 ноября, в Глазго вышли тысячи людей. Об этом передает DW.

Отмечается, что организаторы "Марша за независимость" заявили, что в акции приняли участие около 20 тысяч человек. В частности, впервые за последние ппять лет на митинг вышла руководитель правительства Шотландии Никола Стерджен.

Она предупредила протестующих, что возможна победа Консервативной партии и британского премьера Бориса Джонсона во время будущих парламентских выборов будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырванная из семьи европейских стран".

The enthusiasm at today’s #indyref2020 rally has fuelled me with so much energy for the #GE19 campaign ahead - thanks to everyone who packed into George Square to demand Scotland’s right to choose our own future. pic.twitter.com/5B6vQzS6rw — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 2, 2019

"Гораздо лучшая альтернатива в том, чтобы взять будущее в свои руки и стать независимым государством", - заявила глава шотландского правительства.

Также на сайте Национальной партии Шотландии (SNP) Стерджен написала перед началом митинга следующее: "Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо. Это действительно в пределах досягаемости".

Добавим, что в 2014 году уже проходил референдум по независимости Шотландии и 55 процентов участников голосования высказались против провозглашения независимости региона.

Однако, что касается выхода Британии из Евросозу, то 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС. Это дает основание шотландским националистам утверждать, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, которая хочет оставаться в ЕС.

Напомним, ранее лидер шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что к Рождеству (25 декабря, - ред.) обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.