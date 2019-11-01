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Шотландия потребует у Британии разрешить референдум о независимости до конца года

Новости » В мире     01.11.2019 - 14:02
Шотландия потребует у Британии разрешить референдум о независимости до конца года
Фото: Никола Стерджен (ЕPA)

Результаты выборов в Великобритании не повлияют на решение Шотландии провести референдум

Лидер шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что до Рождества (25 декабря – ред.) обратится к правительству Великобритании с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии. Об этом сообщает Reuters.

По словам Стерджен, она обратиться с требованием о референдуме независимо от результатов выборов, которые должны состояться в Великобритании 12 декабря.

"Это требование раздела 30 (Закона о Шотландии - ред.) будет доставлено на Даунинг-стрит, кто бы там ни был, до Рождества. Очень важно, чтобы Шотландия взяла под контроль наше собственное будущее", - сказала лидер правительства Шотландии.

Отметим, согласно действующему закону, чтобы провести очередной референдум на законных основаниях, Шотландии необходимо разрешение британского правительства в Вестминстере.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Никола Стерджен заявила о необходимости проведения второго референдума о независимости Шотландии в 2020 году. По ее словам, британское правительство не имеет права блокировать запрос Шотландии.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Великобритании были назначены на 12 декабря в связи с тем, что парламент страны не поддержал соглашение с Европейским союзом о выходе страны из состава ЕС (Brexit). В результате провала сделки, ЕС дало отсрочку Великобритании по Brexit до 31 января 2020 года.

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