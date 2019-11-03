Тисячі шотландців вийшли на мітинг за незалежність від Великої Британії

Фото: Нікола Стерджен на мітингу в Шотландії (twitter.com/Time2GoScotland)

Глава уряду Шотландії приєдналась до акції

На демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії у суботу, 2 листопада, у Глазго вийшли тисячі людей. Про це передає DW.

Зазначається, що організатори "Маршу за незалежність" заявили, що в акції взяли участь близько 20 тисяч людей. Зокрема, вперше за останні п'ять років на мітинг вийшла керівник уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Вона застерегла протестувальників, що можлива перемога Консервативної партії і британського прем'єра Бориса Джонсона під час майбутніх парламентських виборів буде означати, що "Шотландія буде проти своєї волі вирвана з родини європейських країн".

The enthusiasm at today’s #indyref2020 rally has fuelled me with so much energy for the #GE19 campaign ahead - thanks to everyone who packed into George Square to demand Scotland’s right to choose our own future. pic.twitter.com/5B6vQzS6rw — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 2, 2019

"Набагато краща альтернатива в тому, щоб взяти майбутнє у свої руки та стати незалежною державою", - заявила глава шотландського уряду.

Також на сайті її Національної партії Шотландії (SNP) Стерджен написала перед початком мітингу наступне: "Незалежна Шотландія ближче, ніж будь-коли. Це дійсно в межах досяжності".

Додамо, що у 2014 році вже проходив референдум щодо незалежності Шотландії і 55 відсотків учасників голосування висловилися проти проголошення незалежності регіону.

Проте, що стосується виходу Британії із Євросозу, то 62 відсотки шотландців проголосували за подальше членство Великобританії в ЄС. Це дає підставу шотландським націоналістам стверджувати, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, яка хоче залишатися в ЄС.

Нагадаємо, раніше лідер шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що до Різдва (25 грудня, - ред.) звернеться до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії.