ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Петиция против прекращения работы британского парламента набрала более 1 млн подписей

Новости » Политика    29.08.2019 - 01:55
Петиция против прекращения работы британского парламента набрала более 1 млн подписей
Фото: парламент Великобритании (parliament-uk)

Парламент Британии теперь обязан рассмотреть эту петицию

Электронная петиция против прекращение работы парламента Великобритании за несколько часов собрала более одного миллиона голосов жителей страны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского парламента.

В частности, несогласие с решением премьер-министра Бориса Джонсона и королевы Елизаветы II выразили свыше 1 млн 63 тыс. британцев состоянию на четверг, 29 августа, 01:55 (по киевскому времени).

"Парламент не должен подлежать приостановлению или роспуска до тех пор, пока срок статьи 50 достаточно не будет продлен или не будет отменено намерение Великобритании выйти из ЕС", - говорится в петиции.

Отметим, что правительство Британии должен отвечать на все петиции, которые получили более 10 тысяч подписей. А парламент страны обязан провести дебаты по всем петициям, которые получают более 100 тысяч подписей. Правда, петиции имеют конечный срок рассмотрения - он длится до полугода. У данной петиции дедлайн установлен на 15 февраля 2020 года.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II приостановила работу британского парламента на 5 недель, что позволит решить вопрос с Brexit.

Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за ситуации с Brexit Юнкер назвал "жесткий" Brexit решением Британии, а не ЕС
Новости Украины Великобританиявыход ВБ из ЕСBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь