Петиция против прекращения работы британского парламента набрала более 1 млн подписей

Фото: парламент Великобритании (parliament-uk)

Парламент Британии теперь обязан рассмотреть эту петицию

Электронная петиция против прекращение работы парламента Великобритании за несколько часов собрала более одного миллиона голосов жителей страны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского парламента.

В частности, несогласие с решением премьер-министра Бориса Джонсона и королевы Елизаветы II выразили свыше 1 млн 63 тыс. британцев состоянию на четверг, 29 августа, 01:55 (по киевскому времени).

"Парламент не должен подлежать приостановлению или роспуска до тех пор, пока срок статьи 50 достаточно не будет продлен или не будет отменено намерение Великобритании выйти из ЕС", - говорится в петиции.

Отметим, что правительство Британии должен отвечать на все петиции, которые получили более 10 тысяч подписей. А парламент страны обязан провести дебаты по всем петициям, которые получают более 100 тысяч подписей. Правда, петиции имеют конечный срок рассмотрения - он длится до полугода. У данной петиции дедлайн установлен на 15 февраля 2020 года.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II приостановила работу британского парламента на 5 недель, что позволит решить вопрос с Brexit.