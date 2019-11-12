В Израиле ввели особое положение из-за эскалации конфликта в секторе Газа

Новоизбранный министр обороны Израиля Нафтали Беннет подписал указ о введении особого положения в "израильском тылу" и населенных пунктах в радиусе 80 км от сектора Газы. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Сообщается, что особое положение будет действовать в течении 48 часов и будет распространяться на населенные пункты Негева, Гуш-Дана, Иерусалим, а также южную часть округа Шарон. Досрочно отменить особое положение может правительство или министр обороны.

Ранее 12 ноября Беннет вступил в должность министра обороны Израиля. Еще до формального вступления в должность Беннет провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и представителями оборонного ведомства.

Кроме этого в Израиле начался ограниченный призыв резервистов. В частности, вызваны резервисты разведывательных подразделений, управления тылом, противовоздушной и противоракетной обороны. В целом было призвано несколько сотен военных резерва.

Напомним, 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Причиной стала ликвидация Израилем одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе.

Позже из сектора Газа по Израилю выпустили около 50 ракет, одна из которых попала в жилой дом. По словам главного раввина Украины Моше Реувен Асмана, в результате обстрела в Нетивоте никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что Израиль в ответ начал наносить массированные удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.