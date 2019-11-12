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Из сектора Газа выпустили по Израилю около 50 ракет

Новости » Происшествия     12.11.2019 - 11:03
Из сектора Газа выпустили по Израилю около 50 ракет
Фото: последствия обстрелов (newsru.co.il)

Одна из выпущенных ракет попала в жилой дом

Утром 12 ноября с территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 50 ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Сообщается, что ракеты были выпущены около 09:10 по местному времени по южным и центральным городам Израиля. При этом, по данным израильской армии, система "Железный купол" сбила более 20 ракет. Предполагается, что к атаке причастны боевики группировки "Исламский джихад".

Фото: последствия обстрелов (newsru.co.il)

Также сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в Нетивоте, данных о пострадавших пока нет. Кроме того, система "Железного купола" сбила ракету к югу от Тель-Авива, фрагменты которой рассеялись на значительной территории. При этом противоракета упала в жилом районе Ришон ле-Циона, не причинив значительного ущерба.

Отметим, по словам главного раввина Украины Моше Реувен Асмана, в результате обстрела в Нетивоте никто не пострадал.

Из сектора Газа выпустили по Израилю около 50 ракет

Также известно, что банк Израиля поручил коммерческим банкам перейти на чрезвычайное положение на территории между Северным Негевом и Гуш-Даном. Это означает закрытие большинства банковских филиалов на указанной территории. Работу в обязательном порядке продолжат центральные филиалы и филиалы, расположенные в помещениях, защищенных от ракетных обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал главнокомандующего палестинских боевиков группировки "Исламский джихад". Боевики подтвердили его гибель во время удара по его дому в секторе Газа.

Отметим, в начале ноября Израиль нанес серию авиаударов по объектам ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел.

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