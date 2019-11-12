ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Израиль атаковал объекты группировки "Исламский Джихад"

Новости » В мире     12.11.2019 - 13:10
Израиль атаковал объекты группировки "Исламский Джихад"
Фото: военные Израиля (flickr.com-Israel/Defense Forces)

Израиль начал наносить удары после того, как из сектора Газа было запущено 50 ракет по южным и центральным городам страны

Во вторник, 12 ноября, армия Израиля начала наносить массированные удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что наносить удары начали боевые самолеты.

"Наши болевые самолеты начали наносить удары по объектам террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Израиль атаковал объекты группировки &quot;Исламский Джихад&quot;

Израильский "9 телеканал" сообщает, что вооруженные силы обстреливают только военные объекты "Исламского джихада". Израиль начал атаку после того, как из сектора Газа выпустили 50 ракет, 20 из которых перехватила израильская система ПВО. О пострадавших пока не сообщается.

Отметим, сегодня Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского Джихада" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. Представители группировки подтвердили его смерть, а также смерть жены.

В свою очередь, группировка Хамас, которая управляет сектором Газа, заявила, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".

По данным агентства Aljazeera, смерть главнокомандующего "Исламского Джихада" грозит опасной эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной.

Также отмечается, что на данный момент Хамас не принимает участие в новом витке напряженности в палестино-израильском конфликте. Армия Израиля не ведет огонь по объектам Хамас.

Израильский беспилотник обстреляли над сектором Газа Израиль осуществил авиаудары по сектору Газа
Новости Украины Израиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь