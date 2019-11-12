ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нетаньяху: боевые действия в секторе Газа могут затянуться

Новости » В мире     12.11.2019 - 14:49
Нетаньяху: боевые действия в секторе Газа могут затянуться
Фото: Биньямин Нетаньяху (Reuters)

Боевые действия между Израилем и палестинскими боевиками возобновились 12 ноября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия с палестинскими боевиками "Исламского джихада" в секторе Газа могут оказаться длительными. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил Нетаньяху, Израиль не заинтересован в эскалации, однако будет делать все необходимое, чтобы защитить себя и своих граждан.

"Это может занять время. Нужна выносливость и хладнокровие", - сообщил премьер Израиля.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинскими боевиками возобновились 12 ноября после того, как Израиль ликвидировал одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе. В отдельном заявлении группировка "Хамас", которая управляет сектором Газа, говорится, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".

Позже из сектора Газа по Израилю выпустили около 50 ракет. Одна из выпущенных ракет попала в жилой дом. По словам главного раввина Украины Моше Реувен Асмана, в результате обстрела в Нетивоте никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что Израиль в ответ начал наносить массированные удары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Израильский беспилотник обстреляли над сектором Газа Израиль осуществил авиаудары по сектору Газа
Новости Украины НетаньяхуСектор ГазаИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь