В Ізраїлі ввели особливе становище через ескалацію конфлікту в секторі Газа

Новообраний міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннета підписав указ про введення особливого положення в "ізраїльському тилу" і населених пунктах в радіусі 80 км від сектора Гази. Про це повідомляє Newsru.co.il.

Повідомляється, що особливе становище буде діяти протягом 48 годин і буде поширюватися на населені пункти Негева, Гуш-Дана, Єрусалим, а також південну частину округу Шарон. Достроково скасувати особливе становище може уряд або міністр оборони.

Раніше 12 листопада Беннет вступив на посаду міністра оборони Ізраїлю. Ще до формального вступу на посаду Беннет провів зустріч з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і представниками оборонного відомства.

Крім цього в Ізраїлі почався обмежений заклик резервістів. Зокрема, викликані резервісти розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної і протиракетної оборони. В цілому було покликане кілька сотень військових резерву.

Нагадаємо, 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Причиною стала ліквідація Ізраїлем одного з командирів палестинського угруповання "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі.

Пізніше з сектора Газа по Ізраїлю випустили близько 50 ракет, одна з яких потрапила в житловий будинок. За словами головного рабина України Моше Реувен Асмана, в результаті обстрілу в Нетивоті ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль у відповідь почав наносити масовані удари по об'єктах палестинського угруповання "Ісламський джихад" у секторі Газа.