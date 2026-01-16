ua en ru
У Twitter стався глобальний збій: що відомо

П'ятниця 16 січня 2026 18:25
У Twitter стався глобальний збій: що відомо Користувачі стикаються з недоступністю сервісу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Платформа X (колишній Twitter) у п'ятницю зіткнулася з масштабним збоєм. Користувачі повідомляли, що не можуть переглядати стрічку, відкривати публікації, а також отримати доступ до ШІ-бота Grok від xAI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс для відстеження збоїв сайтів та онлайн-сервісів у реальному часі Downdetector.

Що відомо

За даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу онлайн-платформ, зафіксовано понад 45 тисяч скарг.

Платформа Ілона Маска поки що не прокоментувала інцидент, однак існують кілька способів, які можуть допомогти усунути проблему:

  • перевірити статус роботи X через офіційний акаунт підтримки або сайти-моніторинги збоїв, щоб переконатися, що йдеться про масштабну проблему
  • оновити сторінку або вийти з акаунта та увійти знову - це допомагає виключити тимчасові збої сесії
  • очистити кеш браузера або спробувати інший браузер/пристрій
  • переключитися між мобільним інтернетом і Wi-Fi на випадок, якщо проблема пов'язана з локальною мережею
  • якщо збій зберігається, залишається дочекатися відновлення роботи сервісу - масштабні проблеми зазвичай вимагають втручання техпідтримки та виправлення на стороні серверів.

У Twitter стався глобальний збій: що відомоПроблеми з X (Twitter) по всьому світу (скріншот)

Нагадаємо, що Індонезія та Малайзія обмежили доступ до чат-бота Grok AI Ілона Маска через генерацію ним контенту сексуального характеру.

А ще ми писали, що співзасновник Twitter представив новий месенджер Bitchat, який працює без інтернету та мобільного зв’язку.

У нас також є матеріал про те, як чат-бот Grok викликав бурхливу реакцію у росіян після висловлювань щодо України.

