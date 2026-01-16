ua en ru
В Twitter произошел глобальный сбой: что известно

Пятница 16 января 2026 18:25
Пользователи сталкиваются с недоступностью сервиса (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Платформа X (бывший Twitter) в пятницу столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи сообщали, что не могут просматривать ленту, открывать публикации, а также получить доступ к ИИ-боту Grok от xAI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис для отслеживания сбоев сайтов и онлайн-сервисов в реальном времени Downdetector.

Что известно

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу онлайн-платформ, зафиксировано более 45 тысяч жалоб.

Платформа Илона Маска пока не прокомментировала инцидент, однако существуют несколько способов, которые могут помочь устранить проблему:

  • проверить статус работы X через официальный аккаунт поддержки или сайты-мониторинги сбоев, чтобы убедиться, что речь идет о масштабной проблеме
  • обновить страницу или выйти из аккаунта и войти снова - это помогает исключить временные сбои сессии
  • очистить кэш браузера или попробовать другой браузер/устройство
  • переключиться между мобильным интернетом и Wi-Fi на случай, если проблема связана с локальной сетью
  • если сбой сохраняется, остается дождаться восстановления работы сервиса - масштабные проблемы обычно требуют вмешательства техподдержки и исправления на стороне серверов.

В Twitter произошел глобальный сбой: что известноПроблемы с X (Twitter) по всему миру (скриншот)

Напомним, что Индонезия и Малайзия ограничили доступ к чат-боту Grok AI Илона Маска из-за генерации ею контента сексуального характера.

А еще мы писали, что сооснователь Twitter представил новый мессенджер Bitchat, работающий без интернета и мобильной связи.

У нас также есть материал о том, как чат-бот Grok вызвал бурную реакцию у россиян после высказываний об Украине.

