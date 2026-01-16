В Twitter произошел глобальный сбой: что известно
Платформа X (бывший Twitter) в пятницу столкнулась с масштабным сбоем. Пользователи сообщали, что не могут просматривать ленту, открывать публикации, а также получить доступ к ИИ-боту Grok от xAI.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис для отслеживания сбоев сайтов и онлайн-сервисов в реальном времени Downdetector.
Что известно
По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу онлайн-платформ, зафиксировано более 45 тысяч жалоб.
Платформа Илона Маска пока не прокомментировала инцидент, однако существуют несколько способов, которые могут помочь устранить проблему:
- проверить статус работы X через официальный аккаунт поддержки или сайты-мониторинги сбоев, чтобы убедиться, что речь идет о масштабной проблеме
- обновить страницу или выйти из аккаунта и войти снова - это помогает исключить временные сбои сессии
- очистить кэш браузера или попробовать другой браузер/устройство
- переключиться между мобильным интернетом и Wi-Fi на случай, если проблема связана с локальной сетью
- если сбой сохраняется, остается дождаться восстановления работы сервиса - масштабные проблемы обычно требуют вмешательства техподдержки и исправления на стороне серверов.
Проблемы с X (Twitter) по всему миру (скриншот)
