Twitter заблокировал 2 аккаунта, связанные с российской разведкой

Аккаунты были названы в обвинительном заключении 12 сотрудникам военной разведки РФ

Социальная сеть Twitter заблокировала 2 аккаунта, которые связанные с 12 гражданами Российской Федерации (РФ), уличенными во вмешательстве в выборы в Соединенные Штаты Америки (США). Об этом пишет Reuters.

Так, как сообщает издание, ссылаясь на руководство Twitter, учетные записи @DCLeaks_ и @Guccifer_2 заблокированы.

"Эти аккаунты были названы в обвинительном заключении 12 сотрудникам военной разведки РФ", - отметили в Twitter.

"Учетные записи были заблокированы из-за связи с сетью аккаунтов, который ранее были заблокированы нарушающую наши правила деятельность", - говорится в заявлении представителя Twitter.

Отметим, ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter в течение недели удалит аккаунты, которые ранее были заблокированы в связи с подозрительной активностью.

Кроме того, ранее в руководстве Twitter заявили, что соцсеть введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера.

Также сообщалось, что Twitter в течение мая-июня 2018 года заблокировал более 70 миллионов аккаунтов в рамках кампании борьбы с ботами и троллями.

Также стоит отметить, что в начале апреля крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран ее соседей, в частности Украины.