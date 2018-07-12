Twitter удалит десятки миллионов заблокированных аккаунтов пользователей

Как сообщается, большинство таких аккаунтов принадлежат реальным пользователям

Социальная сеть Twitter в течение недели удалит аккаунты, которые ранее были заблокированы в связи с подозрительной активностью. Об этом говорится в сообщении в блоге компании.

Как отмечают в Twitter, большинство таких аккаунтов принадлежат реальным пользователям, которые в какой-то момент потеряли над ними контроль и не изменили по требованию компании пароль.

Отметим, ранее уже сообщалось, что социальная сеть Twitter решила удалять подозрительные аккаунты.

В частности, отмечалось, что долгое время блокировались именно те аккаунты, в поведении которых наблюдались резкие изменения. Владельцы таких профилей не могли залогиниться до тех пор, пока не сбрасывали пароль или не подтверждали, что владеют аккаунтом.

Также сообщалось, что причиной удаления может стать публикация сомнительных ссылок, попадание в черные списки или частые упоминания других пользователей.

Напомним, ранее в руководстве Twitter заявили, что соцсеть введет обязательное подтверждение регистрации пользователей через электронную почту и телефонные номера.

Также сообщалось, что Twitter в течение мая-июня 2018 года заблокировал более 70 миллионов аккаунтов в рамках кампании борьбы с ботами и троллями.