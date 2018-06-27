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Соцмережа Twitter введе нові правила реєстрації

НовиниТелеком & IT    27.06.2018 - 13:44
Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)
Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Нові правила ввели для того, щоб позбутися від "тролів" і бот-акаунтів

Соціальна мережа Twitter введе обов'язкове підтвердження реєстрації користувачів через електронну пошту та телефонні номери. Про це повідомили віце-президент компанії Дел Харві і керівник відділу з безпеки Йоєль Рот у блозі компанії.

Відзначається, що нові правила реєстрації ввели для того, щоб позбутися від "тролів" і бот-акаунтів.

"Ми ніколи не припинимо наші зусилля по виявленню і запобіганню спробам маніпулювання обговореннями на нашій платформі", - заявили представники соцмережі.

Вони додали, що вважають за краще запобігати проблемі, аніж чекати звернень від користувачів.

Так, згідно з даними соцмережі, щотижня у травні системи Twitter виявляли більше 9,9 млн автоматичних облікових записів і спам-акаунтів.

Нагадаємо, у травні в компанії Twitter рекомендували користувачам змінити паролі через помилку в системі безпеки.

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Теги публікації: соцсеть, Twitter  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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