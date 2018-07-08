Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов за 2 месяца

НовостиТелеком & IT    08.07.2018 - 14:37
Фото: Twitter (flickr.com/Tom Raftery)
Фото: Twitter (flickr.com/Tom Raftery)

В течение последних нескольких месяцев Twitter за день блокирует более миллиона аккаунтов

Социальная сеть Twitter в течение мая-июня 2018 года заблокировал более 70 миллионов аккаунтов в рамках кампании борьбы с ботами и троллями. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на данные соцсети.

Так, согласно информации издания, в течение последних нескольких месяцев Twitter за день блокирует более миллиона аккаунтов.

Также отмечается, что количество заблокированных аккаунтов удвоилось по сравнению с октябрем 2017 года после того, как компания сообщила Конгрессу США, каким образом Россия использовала фейковые аккаунты для вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заявила о заблокировании 1,21 миллиона аккаунтов в течение 2015-2017 годов за пропаганду терроризма.

Также сообщалось, что в начале апреля крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран ее соседей, в частности Украины.

СБУ поддерживает принятие законопроекта о блокировке сайтов без решения суда
Теги публикации: Twitter, блокировка, боты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь