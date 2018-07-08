Twitter заблокировал более 70 миллионов аккаунтов за 2 месяца

В течение последних нескольких месяцев Twitter за день блокирует более миллиона аккаунтов

Социальная сеть Twitter в течение мая-июня 2018 года заблокировал более 70 миллионов аккаунтов в рамках кампании борьбы с ботами и троллями. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на данные соцсети.

Так, согласно информации издания, в течение последних нескольких месяцев Twitter за день блокирует более миллиона аккаунтов.

Также отмечается, что количество заблокированных аккаунтов удвоилось по сравнению с октябрем 2017 года после того, как компания сообщила Конгрессу США, каким образом Россия использовала фейковые аккаунты для вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заявила о заблокировании 1,21 миллиона аккаунтов в течение 2015-2017 годов за пропаганду терроризма.

Также сообщалось, что в начале апреля крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран ее соседей, в частности Украины.