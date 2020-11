Twitter три раза за день пометил сообщение Трампа как сомнительное

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Twitter третий раз за день пометил пост президента США Дональда Трампа о прошедших в стране выборах как "спорный контент". Трамп написал, что штаб его соперника, демократа Джо Байдена, прилагает все усилия, чтобы как можно скорее обогнать его в Пенсильвании.

Сообщения Трампа в Twitter остаются с пометками.

Трамп написал, что лидировал на выборах президента США "во многих ключевых штатах", даже в тех, которые находились под контролем Демократической партии.

"Они изо всех сил пытаются уничтожить преимущество в Пенсильвании в 500 тыс. голосов. Как в Мичигане и других штатах!", - написал президент.

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Затем, по данным Трампа, он начал "волшебным образом" уступать лидерство своему сопернику Джо Байдену. По мнению Трампа, это произошло после того, как в этих штатах начали считать "внезапно появившиеся пачки бюллетеней".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Ранее Twitter счел спорным контентом другой пост Трампа. В том твите президент написал, что соперники пытаются украсть у него победу на выборах, и добавил, что никогда не позволит им сделать это.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще не окончен.

Напомним, ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.

Ранее Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.