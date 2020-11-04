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Трамп просит суд остановить подсчет голосов в Мичигане

Мичиган, Среда 04 ноября 2020 21:32
Трамп просит суд остановить подсчет голосов в Мичигане
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель избирательной кампании действующего президента США Билл Степиен заявил, что Дональд Трамп обратился в суд с просьбой остановить подсчет голосов в штате Мичиган. Предварительно, в этом штате лидирует представитель демократов Джо Байден.

Об этом сообщает AFP news agency.

"Трамп просит суд остановить подсчет голосов в Мичигане", - цитирует Степиена агентство.

Отметим, по предварительным результатам голосования от телеканала CNN, в штате Мичиган лидирует бывший вице-президент США Джо Байден. По подсчету 94% голосов, Байден получает поддержку 49,5% избирателей, в тот момент как Трамп - 48,8%. Победа в штате Мичиган даст одному из кандидатов 16 голосов выборщиков.

Трамп просит суд остановить подсчет голосов в Мичигане

Напомним, штаб Трампа планирует через суд требовать пересчета голосов в штате Висконсин.

Как писало РБК-Украина, американский телеканал CNN заявил о победе Байдена в штате Висконсин. В случае победы в этом штате Байден получит 10 голосов выборщиков.

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