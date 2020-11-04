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Штаб Трампа потребует пересчитать голоса в Висконсине, где лидирует Байден

Висконсин, Среда 04 ноября 2020 20:42
Штаб Трампа потребует пересчитать голоса в Висконсине, где лидирует Байден
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что они потребуют пересчитать голоса в штате Висконсин. По предварительным результатам, в этом штате лидирует демократ Джо Байден.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В штабе Трампа считают, что предварительные результаты не соответствуют действительности, а также говорят о нарушениях в нескольких округах штата Висконсин.

"Сообщалось о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения относительно достоверности результатов. Президент приближается к грани, чтобы требовать повторного подсчета голосов, и мы немедленно сделаем это", - заявил Степиен.

Отметим, по данным телеканала CNN, в штате Висконсин подсчитаны 99% голосов. Лидирует Джо Байден с 49,4% поддержки, у действующего президента США - 48,8% голосов.

Штаб Трампа потребует пересчитать голоса в Висконсине, где лидирует Байден

Напомним, всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Поскольку из-за пандемии коронавируса более 100 млн американцев проголосовали досрочно по почте, то подсчет голосов длится дольше, чем обычно.

Добавим, бывший вице-президент Джо Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложностях нынешних американских выборов.

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