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Заявления Трампа вредят доверию общества к демократическим институтам, - ОБСЕ

Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 23:01
Заявления Трампа вредят доверию общества к демократическим институтам, - ОБСЕ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ относительно всеобщих выборов в США.

С критикой Трампа выступил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Майкл Георг Линк. Он назвал заявления американского президента безосновательными.

"Безосновательные утверждения о систематических нарушениях, в частности действующего президента, в том числе в ночь выборов, вредят доверию общественности к демократическим институтам", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Напомним, Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.

Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.

Как писало РБК-Украина, предварительные данные свидетельствуют о том, что Байден победил в штате Висконсин. Байден получает еще 10 голосов выборщиков.

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