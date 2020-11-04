Заявления Трампа вредят доверию общества к демократическим институтам, - ОБСЕ

В ОБСЕ раскритиковали заявления действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о якобы массовых нарушениях на выборах. Такие заявления вредят доверию к демократическим институтам США.
Об этом говорится в заявлении ОБСЕ относительно всеобщих выборов в США.
С критикой Трампа выступил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Майкл Георг Линк. Он назвал заявления американского президента безосновательными.
"Безосновательные утверждения о систематических нарушениях, в частности действующего президента, в том числе в ночь выборов, вредят доверию общественности к демократическим институтам", - подчеркнул представитель ОБСЕ.
Напомним, Трамп заявил о нарушениях в некоторых округах штата Мичиган, где лидирует его конкурент Джо Байден, и попросил суд остановить подсчет голосов.
Кроме того, в штабе Трампа заявляли о намерении просить суд объявить пересчет голосов в штате Висконсин, где также лидирует представитель демократов Байден.
Как писало РБК-Украина, предварительные данные свидетельствуют о том, что Байден победил в штате Висконсин. Байден получает еще 10 голосов выборщиков.