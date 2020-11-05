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Twitter три рази за день позначив повідомлення Трампа як сумнівне

США, Четвер 05 листопада 2020 00:41
Twitter три рази за день позначив повідомлення Трампа як сумнівне
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Twitter третій раз за день позначив пост президента США Дональда Трампа про вибори, що відбулися, як "спірний контент". Трамп написав, що штаб його суперника, демократа Джо Байдена, докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше обігнати його в Пенсільванії.

Повідомлення Трампа в Twitter залишаються з позначками.

Трамп написав, що лідирував на виборах президента США "у багатьох ключових штатах", навіть у тих, які перебували під контролем Демократичної партії.

"Вони з усіх сил намагаються знищити перевагу в Пенсільванії в 500 тис. голосів. Як в Мічигані та інших штатах!", - написав президент.

Потім, за даними Трампа, він почав "чарівним чином" поступатися лідерством своєму суперникові Джо Байдену. На думку Трампа, це сталося після того, як в цих штатах почали рахувати "пачки бюлетенів, що раптово з'явилися".

Раніше Twitter визнав спірним контентом інший пост Трампа. У тому твіті президент написав, що суперники намагаються вкрасти у нього перемогу на виборах, і додав, що ніколи не дозволить їм зробити це.

Президентські вибори в США відбулися 3 листопада. Підрахунок голосів ще не завершено.

Нагадаємо, ОБСЄ розкритикували заяви чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито масові порушення на виборах. Такі заяви шкодять довірі до демократичних інститутів США.

Раніше Трамп заявив про порушення в деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, і попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, в штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів в штаті Вісконсін, де також лідирує представник демократів Байден.

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Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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