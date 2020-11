Twitter три рази за день позначив повідомлення Трампа як сумнівне

Фото: Дональд Трамп (flickr)

Twitter третій раз за день позначив пост президента США Дональда Трампа про вибори, що відбулися, як "спірний контент". Трамп написав, що штаб його суперника, демократа Джо Байдена, докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше обігнати його в Пенсільванії.

Повідомлення Трампа в Twitter залишаються з позначками.

Трамп написав, що лідирував на виборах президента США "у багатьох ключових штатах", навіть у тих, які перебували під контролем Демократичної партії.

"Вони з усіх сил намагаються знищити перевагу в Пенсільванії в 500 тис. голосів. Як в Мічигані та інших штатах!", - написав президент.

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Потім, за даними Трампа, він почав "чарівним чином" поступатися лідерством своєму суперникові Джо Байдену. На думку Трампа, це сталося після того, як в цих штатах почали рахувати "пачки бюлетенів, що раптово з'явилися".

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the "pollsters" got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Раніше Twitter визнав спірним контентом інший пост Трампа. У тому твіті президент написав, що суперники намагаються вкрасти у нього перемогу на виборах, і додав, що ніколи не дозволить їм зробити це.

We are BIG up, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Президентські вибори в США відбулися 3 листопада. Підрахунок голосів ще не завершено.

Нагадаємо, ОБСЄ розкритикували заяви чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито масові порушення на виборах. Такі заяви шкодять довірі до демократичних інститутів США.

Раніше Трамп заявив про порушення в деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, і попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, в штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів в штаті Вісконсін, де також лідирує представник демократів Байден.