У Twitter стався масштабний збій

Зранку 21 грудня користувачі Twitter почали скаржитися на проблеми у роботі соцмережі. Зокрема, не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці.

скриншот downdetector.com

Крім того, користувачі не можуть побачити своїх публікацій, які були щойно опубліковані. Проблеми фіксуються по всьому світу.

Поки невідомо причину масштабного збою у Twitter, а також терміни, коли соцмережа запрацює.

Нововведення Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter (тепер Х) з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому у Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Додамо, що власник соцмережі Ілон Маск називав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу. Але нещодавно стало відомо, що він збирається запустити власний ChatGPT в соцмережі Twitter.