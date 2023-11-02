Маск назвав штучний інтелект справжньою загрозою для сучасного світу
Ілон Маск із побоюванням висловився щодо штучного інтелекту. Він назвав технологію загрозою для сучасного світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
"Вперше в історії людства у нас є те, що буде набагато розумнішим за нас. Тому мені незрозуміло, як можна контролювати таку річ, але я думаю, що ми можемо прагнути спрямовувати це в напрямку, від якого виграє людство. Але я вважаю, що це один з екзистенційних ризиків, з якими ми стикаємося, є потенційно найбільш насущним", - зазначив Маск на форумі, присвяченому безпеці штучного інтелекту.
Форум з безпеки ШІ
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зібрав урядовців, науковців та технологічних магнатів з усього світу на дводенний саміт з безпеки штучного інтелекту в середу та четвер у Блетчлі-парку, колись надсекретній штаб-квартирі зломників кодів часів Другої світової війни.
Мета саміту - обговорити потенційні ризики та переваги штучного інтелекту (ІІ) та розробити міжнародні заходи щодо забезпечення його відповідального розвитку.
"Ми повинні бути впевнені, що ШІ використовується на благо, а не на шкоду. Цей саміт - важливий крок на шляху до створення більш безпечного та етичного майбутнього для ШІ", - сказав Сунак у своєму вступному слові.
На конференції присутні Ілон Маск, Сем Олтман, розробники ChatGPT та безліч видатних професорів та дослідників.
Серед присутніх світові лідери, зокрема віце-президент США Камала Харріс; заступник міністра науки та технологій Китаю Ву Чжаохуей; Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш; та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
Раніше ми повідомляли, що Китай, США, ЄС, Великобританія підписали спільну декларацію про "катастрофічну" небезпеку штучного інтелекту.
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