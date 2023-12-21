В Twitter произошел масштабный сбой

Утром 21 декабря пользователи Twitter начали жаловаться на проблемы в работе соцсети. В частности, не отображаются публикации в личном профиле и вообще на ленте.

скриншот downdetector.com

Кроме того, пользователи не могут увидеть свои публикации, которые были только опубликованы. Трудности фиксируются по всему миру.

Пока неизвестна причина масштабного сбоя в Twitter, а также сроки, когда соцсеть заработает.

Нововведение Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много нововведений. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Добавим, что владелец соцсети Илон Маск называл искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира. Но недавно стало известно, что он собирается запустить собственный ChatGPT в соцсети Twitter.