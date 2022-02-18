Twitter сделал платную функцию доступной для всех

Раньше новой функцией могли пользоваться лишь подписчики Twitter Blue за 3-долларовую ежемесячную плату.

Теперь же каждый имеет возможность лучше организовывать свои сообщения и размещать самые важные из них в более удобном для поиска месте.

Как закрепить сообщения?

Достаточно нажать на кнопку сообщений, что расположена в правом нижнем углу экрана. После этого нужно выбрать необходимые месседжи, сдвинуть их вправо и нажать на иконку булавки.