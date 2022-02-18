Twitter сделал платную функцию доступной для всех

Сервис микроблогов Twitter разрешил прикреплять сообщения в личных переписках. Раньше эта функция была доступна лишь для подписчиков Twitter Blue.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends.
Раньше новой функцией могли пользоваться лишь подписчики Twitter Blue за 3-долларовую ежемесячную плату.
Теперь же каждый имеет возможность лучше организовывать свои сообщения и размещать самые важные из них в более удобном для поиска месте.
Достаточно нажать на кнопку сообщений, что расположена в правом нижнем углу экрана. После этого нужно выбрать необходимые месседжи, сдвинуть их вправо и нажать на иконку булавки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вскоре в микроблоге добавят возможность регулировки скорости проигрывания.
Также Twitter начал тестирование функции микроблога.