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Twitter зробив платну функцію доступною для всіх

Автор: Сергій Пишкін

Сервіс мікроблогів Twitter дозволив прикріплювати повідомлення в особистих листуваннях. Раніше ця функція була доступна лише для передплатників Twitter Blue.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Digital Trends.

Раніше новою функцією могли користуватися лише передплатники Twitter Blue за 3-доларову щомісячну плату.

Тепер же кожен має можливість краще організовувати свої повідомлення і розміщувати найважливіші з них в більш зручному для пошуку місці.

Як закріпити повідомлення?

Для цього необхідно натиснути на кнопку повідомлень, що розташована в правому нижньому кутку екрану. Після цього потрібно обрати необхідні меседжі, зрушити їх вправо і натиснути на іконку шпильки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що незабаром в мікроблозі додадуть можливість регулювання швидкості програвання.

Також Twitter почав тестування функції мікроблога.

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