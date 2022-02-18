Twitter зробив платну функцію доступною для всіх

Раніше новою функцією могли користуватися лише передплатники Twitter Blue за 3-доларову щомісячну плату.

Тепер же кожен має можливість краще організовувати свої повідомлення і розміщувати найважливіші з них в більш зручному для пошуку місці.

Як закріпити повідомлення?

Для цього необхідно натиснути на кнопку повідомлень, що розташована в правому нижньому кутку екрану. Після цього потрібно обрати необхідні меседжі, зрушити їх вправо і натиснути на іконку шпильки.