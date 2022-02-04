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Более 280 символов: Twitter начал тестирование функции "Статья"

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Пятница 04 февраля 2022 16:29
Более 280 символов: Twitter начал тестирование функции "Статья" Фото: Twitter начал тестирование функции " статья "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Twitter начала тестирование новой функции микроблога. Она позволит перешагнуть лимит символов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Несколько лет назад Twitter увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы дать пользователям больше свободы. Впрочем, даже этого иногда не всегда достаточно.

Чтобы решить эту проблему, пользователи микроблога начали использовать "tweetstorm", для обозначения серии взаимосвязанных публикаций. Некоторые же просто публикуют изображения длинных заявлений.

В этот раз компания решила поработать над новой функцией, чтобы удовлетворить потребности тех, кто хочет делиться своими мыслями в одной длинной статье. Функция "Статьи в Твиттер" пока остается загадкой. Неясно, станет ли она доступной для всех пользователей микроблога, или же будет эксклюзивной для подписчиков Twitter Blue.

Также не все были рады такому нововведению от компании. Некоторые считают, что это может снизить активность, поскольку цепочка публикаций часто вызывает множественные фидбеки от других пользователей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей.

Тем временем Meta планирует построить самый быстрый компьютер в мире. Его разработку завершат в середине 2022 года.

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