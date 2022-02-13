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Twitter вводит функцию регулировки скорости

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Воскресенье 13 февраля 2022 18:08
Twitter вводит функцию регулировки скорости Фото: Twitter вводит функцию регулирования скорости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня пользователи Twitter способны записывать видеоролики, ограничивающиеся 140-секундами. Уже вскоре в микроблоге добавят возможность регулировки скорости проигрывания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Согласно заявлению Twitter, функцию регулирования скорости проигрывания уже тестируют некоторые из пользователей операционной системы Android. Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно нажать на кнопку настроек, которая расположена в правом углу во время просмотра видеоролика. На выбор будут доступны скорости проигрывания от 0,25 х до 2х.

По словам представителя компании Джозефа Нуньеса, воспроизведение с удвоенной скоростью будет работать не только для видео, но и голосовых сообщений.

Два экрана мобильного телефона рядом. На экране слева показано видео твита, открытое на весь экран, а значок настроек в правом верхнем углу обведен кружком. На экране справа показано меню скорости воспроизведения, расположенное над видео, с возможностью выбора скорости от 0,25x до 2,0x с шагом 0,25.

Фото: Twitter вводит функцию регулировки скорости (Twitter)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Twitter начала тестирование новой функции микроблога.

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