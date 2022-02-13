Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter .

Согласно заявлению Twitter, функцию регулирования скорости проигрывания уже тестируют некоторые из пользователей операционной системы Android. Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно нажать на кнопку настроек, которая расположена в правом углу во время просмотра видеоролика. На выбор будут доступны скорости проигрывания от 0,25 х до 2х.

По словам представителя компании Джозефа Нуньеса, воспроизведение с удвоенной скоростью будет работать не только для видео, но и голосовых сообщений.

Фото: Twitter вводит функцию регулировки скорости (Twitter)