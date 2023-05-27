Twitter покидає кодекс ЄС щодо боротьби з дезінформацією

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На початку 2023 року компанія Twitter стала єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала до Європейського союзу повного звіту за кодексом, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як наприкінці 2022 року перейшла під контроль Ілона Маска.

"Twitter залишає добровільний Кодекс практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Але зобов'язання залишаються. Ви можете бігти, але не можете сховатися", - заявив єврокомісар.

Він додав, що крім добровільних зобов'язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним зобов'язанням з 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги.

Twitter кваліфікуватиметься як "дуже велика онлайн-платформа", що зобов'язує компанію боротися зі шкідливим контентом і щорічно представляти комісії оцінку ризиків.

"Наші команди будуть готові до правозастосування", - заявив Бретон.

Twitter під керівництвом Маска

Минулого року Ілон Маск викупив компанію та однойменну соцмережу Twitter і став її гендиректором. Відразу ж після купівлі відбулося масштабне скорочення співробітників, зокрема інженерів, що спричинило проблеми в роботі самої соцмережі.

Зокрема, підприємець звільнив весь брюссельський офіс компанії, що викликає занепокоєння з приводу того, чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС. Недотримання DSA може коштувати компанії штрафу в розмірі до 6% від її річного доходу або навіть спонукати Єврокомісію повністю заборонити платформу.

Крім того, Маск змінив низку правил соцмережі, зокрема щодо поширення російської пропаганди та дезінформації, а також зробив платними послуги, які раніше надавалися безкоштовно.

Серед іншого, Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter. Соціальна мережа дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту – від довгого тексту до багатогодинного відео. До того ж, за словами Маска, у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.