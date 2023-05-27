Twitter покидает кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией

Социальная сеть Twitter выходит из добровольного кодекса практики борьбы с дезинформацией в Европейском союзе.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В начале 2023 года компания Twitter стала единственной крупной технологической платформой, не приславшей в Европейский союз полный отчет по кодексу, которому компания согласилась следовать до того, как в конце 2022 года перешла под контроль Илона Маска.

"Twitter покидает добровольный Кодекс практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Но обязательства остаются. Вы можете бежать, но не можете спрятаться", - заявил еврокомиссар.

Он добавил, что помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством с 25 августа в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах.

Twitter будет квалифицироваться как "очень крупная онлайн-платформа", что обязывает компанию бороться с вредным контентом и ежегодно представлять комиссии оценку рисков.

"Наши команды будут готовы к правоприменению", - заявил Бретон.

Twitter под руководством Маска

В прошлом году Илон Маск выкупил компанию и одноименную соцсеть Twitter и стал ее гендиректором. Сразу же после покупки последовало масштабное сокращение сотрудников, в частности инженеров, повлекшее проблемы в работе самой соцсети.

В частности, предприниматель уволил весь брюссельский офис компании, что вызывает беспокойство по поводу того, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС. Несоблюдение DSA может стоить компании штрафа в размере до 6% от ее годового дохода или даже побудить Еврокомиссию полностью запретить платформу.

Кроме того, Маск изменил ряд правил соцсети, в частности касательно распространения российской пропаганды и дезинформации, а также сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

Среди прочего, Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео. К тому же, по словам Маска, в Twitter появится функция звонков и видеочат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.