Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter

Соціальна мережа Twitter відтепер дозволяє користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення власника компанії Ілона Маска у Twitter .

За його словами, протягом перших 12 місяців Twitter не залишатиме собі нічого з грошей, отриманих користувачами від підписки. Це означає, що користувачі залишатимуть собі близько 70% доходів від підписки на мобільні пристрої, після врахування зборів, які Apple і Google беруть за свої магазини додатків.

"Ми також сприятимемо просуванню вашого контенту. Наша мета - максимізувати процвітання авторів. У будь-який момент ви можете покинути нашу платформу і забрати виконану роботу з собою. Легко увійти, легко вийти", - написав Маск.

При цьому Маск не став детально описувати технічні аспекти нововведення.

Щоб зробити контент платним, необхідно перейти в налаштуваннях у пункт "Монетизація".

Нагадаємо, раніше Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin.

Крім того, витрати на рекламу в Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати в соцмережі після приходу керівництва Ілона Маска.

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