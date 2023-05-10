У Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочат

Виконавчий директор компанії Ілон Маск розкрив подробиці про нові функції, які незабаром з'являться у Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого року компанія оголосила про план "Twitter 2.0 The Everything App", який, за словами виконавчого директора, матиме такі функції, як зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та моживість проводити платежі. 9 травня, Ілон Маск анонсував появу таких функцій, як відеочат та дзвінки.

"Незабаром з'явиться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону", - заявив Маск.

Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta: Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

Маск сказав, що версія зашифрованих прямих повідомлень буде доступна в Twitter, починаючи з середи.