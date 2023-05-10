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У Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочат

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Середа 10 травня 2023 05:58
У Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочат Фото: у Twitter незабаром з'являться функції дзвінків та відеочат (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Виконавчий директор компанії Ілон Маск розкрив подробиці про нові функції, які незабаром з'являться у Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого року компанія оголосила про план "Twitter 2.0 The Everything App", який, за словами виконавчого директора, матиме такі функції, як зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та моживість проводити платежі. 9 травня, Ілон Маск анонсував появу таких функцій, як відеочат та дзвінки.

"Незабаром з'явиться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону", - заявив Маск.

Зазначається, що функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta: Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

Маск сказав, що версія зашифрованих прямих повідомлень буде доступна в Twitter, починаючи з середи.

Також, Twitter незабаром почне видаляти облікові записи, які не були активними протягом кількох років.

Нагадаємо, для користувачів Twitter Blue запустили підтримку твітів довжиною до 10 тисяч символів.

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Twitter Илон Маск
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