Twitter начал маркировать сообщения Трампа подписью о победе Байдена

Социальная сеть Twitter впервые пометила публикации президента США Дональда Трампа информацией о президентских выборах. В сообщениях соцсети указывается, что официальные избирательные органы США признали Джо Байдена победителем.

Соответствующую пометку можно увидеть в опубликованном 19 декабря сообщении Трампа.

Возле твита Трампа, в котором он написал, что победа Бадена - это "ложь года", появилась информация, что официальные избирательные органы США признали Байдена победителем президентских выборов.

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN