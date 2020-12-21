Twitter начал маркировать сообщения Трампа подписью о победе Байдена

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Социальная сеть Twitter впервые пометила публикации президента США Дональда Трампа информацией о президентских выборах. В сообщениях соцсети указывается, что официальные избирательные органы США признали Джо Байдена победителем.

Соответствующую пометку можно увидеть в опубликованном 19 декабря сообщении Трампа.

Возле твита Трампа, в котором он написал, что победа Бадена - это "ложь года", появилась информация, что официальные избирательные органы США признали Байдена победителем президентских выборов.

The lie of the year is that Joe Biden won! Christina Bobb @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

До сих пор соцсеть обозначала большинство твитов Трампа о выборах пометкой "спорный контент". Она давала понять, что высказанные президентом США предположения относительно фальсификаций на выборах имеют сомнительный характер.

Конфликт между Трампом, а также крупнейшими социальными сетями Twitter и Facebook продолжается с весны 2020 года.

Ранее Twitter отметил сообщение Трампа как нарушающее требования социальной сети - рядом с твитом появилась отметка о том, что публикация о голосовании с использованием почтовых ящиков "вводит людей в заблуждение".

Кроме того, Twitter заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.

Также Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку увидел в публикации героизацию насилия.

Президент США обвинил социальные сети в цензуре и 28 мая подписал указ, которым внес изменения в закон о порядке коммуникации.