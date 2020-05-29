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Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 11:32
Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)

Трамп написал, что когда начинается мародерство, начинается стрельба

Пост президента США Дональда Трампа в Twitter скрыли. В его сообщении о ситуации в Миннеаполисе нашли героизацию насилия.

Соответствующий пост опубликован на странице президента в Twitter.

Трамп написал, что когда начинается мародерство, начинается стрельба, комментируя убийство Джорджа Флойда.

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп в этом посту.

Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе

Напомним, ранее несколько постов Трампа о демократах были помечены специальным значком, который предупреждал читателей, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. После этого президент пригрозил жестким регулированием соцсетей в США и даже закрыть компанию Twitter.

Отметим, 28 мая Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей.

После этого, Twitter отреагировал на указ Трампа о соцсетях, назвав его реакционным и политизированным.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Дональд ТрампTwitter
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