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Twitter почав маркувати повідомлення Трампа підписом про перемогу Байдена

Вашингтон, Понеділок 21 грудня 2020 03:38
Twitter почав маркувати повідомлення Трампа підписом про перемогу Байдена
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Соціальна мережа Twitter вперше позначила публікації президента США Дональда Трампа інформацією про президентські вибори. У повідомленнях соцмережі вказується, що офіційні виборчі органи США визнали Джо Байдена переможцем.

Відповідну позначку можна побачити в опублікованому 19 грудня повідомленні Трампа.

Біля твіту Трампа, в якому він написав, що перемога Бадена - це "брехня року", з'явилася інформація, що офіційні виборчі органи США визнали Байдена переможцем президентських виборів.

Досі соцмережа позначала більшість твітів Трампа про вибори позначкою "спірний контент". Вона давала зрозуміти, що висловлені президентом США припущення щодо фальсифікацій на виборах мають сумнівний характер.

Конфлікт між Трампом, а також найбільшими соціальними мережами Twitter і Facebook триває з весни 2020 року.

Раніше Twitter позначив повідомлення Трампа як таке, що порушує вимоги соціальної мережі - поруч з твітом з'явилася позначка про те, що публікація про голосування з використанням поштових скриньок "вводить людей в оману".

Крім того, Twitter заблокував відеоролик президента США Дональда Трампа через порушення авторських прав.

Twitter приховав допис Трампа про ситуацію в Міннеаполісі, оскільки побачив у публікації героїзацію насильства.

Президент США звинуватив соціальні мережі в цензурі та 28 травня підписав указ, яким вніс зміни в закон про порядок комунікації.

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Новини України В світі TwitterДональд ТрампВибори в США

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